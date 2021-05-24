Son dakika haberleri: Kocaeli merkezli 3 ildeki operasyonda yakalanan mobil bankacılık dolandırıcılığı şüphelileri adliyede
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Son dakika haberleri: Kocaeli merkezli 3 ildeki operasyonda yakalanan mobil bankacılık dolandırıcılığı şüphelileri adliyede

Son dakika haberleri: Kocaeli merkezli 3 ildeki operasyonda yakalanan mobil bankacılık dolandırıcılığı şüphelileri adliyede
Anadolu Ajansı / Esmer Geçal - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Kocaeli, İstanbul ve Bursa'da, mobil bankacılık bilgilerini ele geçirdikleri kişileri dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 19 zanlı adliyeye sevk edildi.

Kocaeli, İstanbul ve Bursa'da, mobil bankacılık bilgilerini ele geçirdikleri kişileri dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 19 zanlı adliyeye sevk edildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan 19 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından Gebze Adliyesi'ne gönderildi.

Çoğunlukla yaşlıları arayıp kendilerini banka görevlisi olarak tanıtan, mobil bankacılık bilgilerini ele geçirerek haksız kazanç temin eden kişilere yönelik çalışma başlatan ekipler, Kocaeli'nin yanı sıra İstanbul ve Bursa'da gerçekleştirdikleri eş zamanlı operasyonda, 30 kişiden yaklaşık 3 milyon lira haksız kazanç sağladığı belirlenen 19 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Son dakika haberleri: Kocaeli merkezli 3 ildeki operasyonda yakalanan mobil bankacılık dolandırıcılığı şüphelileri adliyede
Son dakika haberleri: Kocaeli merkezli 3 ildeki operasyonda yakalanan mobil bankacılık dolandırıcılığı şüphelileri adliyede
Son dakika haberleri: Kocaeli merkezli 3 ildeki operasyonda yakalanan mobil bankacılık dolandırıcılığı şüphelileri adliyede

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal

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Son dakika haberleri: Kocaeli merkezli 3 ildeki operasyonda yakalanan mobil bankacılık dolandırıcılığı şüphelileri adliyede - Haberler
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