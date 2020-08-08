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Son dakika haberleri... Kocaeli Kuyumcular Derneği Başkanı Koç Açıklaması

Son dakika haberleri: Altın fiyatlarında yaşanan artışı değerlendiren Kocaeli Kuyumcular Derneği Başkanı Nuri Koç, altına yatırım yapmak isteyen vatandaşlara seslenerek, "Cumhuriyet altını ya da gram altın bilezik fiyatındaki alım satım farkı kadar kaybınız oluyor.

Son dakika haberleri... Kocaeli Kuyumcular Derneği Başkanı Koç Açıklaması
08.08.2020 16:37 | Son Güncelleme: 08.08.2020 16:41

Altın fiyatlarında yaşanan artışı değerlendiren Kocaeli Kuyumcular Derneği Başkanı Nuri Koç, altına yatırım yapmak isteyen vatandaşlara seslenerek, "Cumhuriyet altını ya da gram altın bilezik fiyatındaki alım satım farkı kadar kaybınız oluyor. O yüzden gelin illa yatırım yapacaksanız 22 ayar bilezik alın" dedi.

Kocaeli Kuyumcular Derneği Başkanı Nuri Koç, Kocaeli'de basın mensupları ile bir araya gelerek altın fiyatlarında meydana gelen artışları değerlendirdi. Toplantıda yükselen altın fiyatlarının kuyumcuya kar sağlamadığını ifade eden Koç, altına yatırım yapmak isteyen vatandaşlara da önerilerde bulundu. Gram ya da Cumhuriyet altını alan vatandaşların alım ve satım fiyatlarındaki farktan dolayı kayıplarının olduğunu ifade ederek 22 ayar bileziğe yönelmeleri konusunda çağrıda bulundu.

"Yatırım yapacaksanız 22 ayar bilezik alın"

"Cumhuriyet ve gram altınındaki farklar bileziğin alım satım farkına yaklaştı" ifadelerine yer veren Koç, "Vatandaşın bize sattığı bilezikle yeni aldığı bilezik arasında bugün 500 TL ise 50 TL fark eder. Biz bilezikteki kar marjımızdan feragat ediyoruz. İndirimde yapıyoruz aynı zamanda. Değerli vatandaşlarımız illa gram altın almak isterseniz, bugün aldığınız Cumhuriyet altını ya da gram altın bilezik fiyatındaki alım satım farkı kadar kaybınız oluyor. O yüzden gelin illa yatırım yapacaksanız 22 ayar bilezik alın, hem kolunuza takabilirsiniz hem benim üyelerim 5 lira 10 lira civarında indirim de yaparlar. Böylelikle kuyumculuk sektörüne de katkıda bulunmuş olursunuz. Altın alacağınıza bilezik alırsanız, hem ürünü kolay alırsınız bizle ürünü rahat yetiştiririz" dedi.

"Altın fiyatlarının çıkabileceği noktaya çıktığına inanıyoruz"

Altın fiyatlarının yükselmesinin sebepleri ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Koç, "Altın fiyatının bu kadar artmasının birinci sebebi tabi ki pandemidir. İkincisi dünyayı etkileyen ekonomik savaşlardır. Altının artması tamamen ekonomik, psikolojik ve güven ortamı sebepleridir. Dolayısıyla altın fiyatlarının çıkabileceği noktaya çıktığına inanıyoruz" diye konuştu.

"Kuyumcuları denetleyen bir mekanizmanın çıkmasını istiyoruz"

Kuyumcuların denetlenmesini sağlayacak bir yasa çıkartılması gerektiğini belirten Kocaeli Kuyumcular Derneği Başkanı Nuri Koç, "Cumhurbaşkanımızdan şunu rica ediyoruz, ne olur kuyumcu oda ve dernek başkanlarını Ankara'da toplayın, bizim derdimizi bir dinleyin. Biz vatandaşın gözünde devlete vergi ödemeyen, zengin gözüken sınıftan çıkmak istiyoruz. Kuyumculuğun, devlete vergisini ödeyen herkesin güvenle dükkanına girdiği bir meslek haline dönüşmesini istiyoruz. Biz kuyumculuk kanunun çıkmasını, 15 Temmuz'dan önce hazırlanan Kuyumculuk kanun taslağını ve Kuyumcular Birliği'nin kurulmasını özellikle çokça istiyoruz. Yani kuyumculuğun altında eksik olan yönetmelik kanun ve yasaların çıkartılarak, kuyumcuları denetleyen bir mekanizmanın çıkmasını istiyoruz. Tüm mekanizmaları denetleyecek bir mekanizma kurulmasını da istiyoruz" şeklinde konuştu. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

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