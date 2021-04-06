Son dakika haberleri! KOCAELİ KORONAVİRÜSTEN ÖLEN ÇİFT SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Gelen son dakika haberlerine göre KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde koronavirüs tedavisi gören Süleyman Eyigün (85) ve eşi Necmiye Eyigün (81) ayın gün hayatını kaybetti.

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde koronavirüs tedavisi gören Süleyman Eyigün (85) ve eşi Necmiye Eyigün (81) ayın gün hayatını kaybetti. Evlerinin önünde kılınan cenaze namazını pencereden izleyen kızları Selma Eyigün, ölen anne ve babasının ardından el sallayarak gözyaşı döktü.

Gölcük Donanma Mahallesi'nde yaşayan Süleyman Yenigün ve Necmiye Yenigün, bazı semptomların görülmesi üzerine koronavirüs testi yaptırdı. Testlerinin pozitif çıkması üzerine tedaviye başlayan çift, daha sonra durumlarının ağırlaşması nedeniyle Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yaklaşık 10 gün yoğun bakımda kalan çift, sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Ölen çift, helallik alınması ve cenaze namazlarının kılınması için cenaze aracı ile evlerinin önüne getirildi. Evlerinin önünde kılınan cenaze namazını pencereden izleyen kızları Selma Eyigün, ölen anne ve babasının ardından el sallayarak gözyaşı döktü. Koronavirüs tedbirleri altında kılınan cenaze namazını ardından Süleyman Eyigün ve eşi Necmiye Eyigün Gölcük 17 Ağustos Mezalığı'nda defnedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı