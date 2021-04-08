Son dakika haberleri! KOCAELİ KAZANIN ARDINDAN SİLAHLAR PATLADI

Edinilen son dakika haberine göre KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, kavşakta meydana gelen kazanın ardından kavga çıktı.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, kavşakta meydana gelen kazanın ardından kavga çıktı. Bir sürücü havaya ateş ederken çıkan kavgada polis ekipleri havaya ateş ederek tarafları sakinleştirmeye çalıştı. 1 kişinin yaralandığı kazada, 4 kişi gözaltına alındı.

Kaza sabah saatlerinde Gebze Köşklüçeşme Mahallesi'ndeki kavşakta meydana geldi. Kavşakta iki aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Kazanın ardından taraflar arasında tartışma çıktı. Bu sırada bir sürücü tabancasını çıkartarak havaya ateş etti. Kaza yapan kişilerin yakınlarının da olay yerine gelmesi üzerine tartışma kavgaya dönüştü. Taraflar bir anda tekme yumruk birbirine girdi. Kavga edenleri görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Polis havaya ateş ederek kavga edenleri ayırmaya çalışırken, taraflar birbirlerine saldırmaya devam etti. Olay yerine takviye ekiplerin gelmesiyle taraflar yatıştırıldı. Kazada yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırılırken, kavga eden 4 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı