Son dakika haberleri! KOCAELİ KAZANIN ARDINDAN SİLAHLAR PATLADI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri! KOCAELİ KAZANIN ARDINDAN SİLAHLAR PATLADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, kavşakta meydana gelen kazanın ardından kavga çıktı.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, kavşakta meydana gelen kazanın ardından kavga çıktı. Bir sürücü havaya ateş ederken çıkan kavgada polis ekipleri havaya ateş ederek tarafları sakinleştirmeye çalıştı. 1 kişinin yaralandığı kazada, 4 kişi gözaltına alındı.

Kaza sabah saatlerinde Gebze Köşklüçeşme Mahallesi'ndeki kavşakta meydana geldi. Kavşakta iki aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Kazanın ardından taraflar arasında tartışma çıktı. Bu sırada bir sürücü tabancasını çıkartarak havaya ateş etti. Kaza yapan kişilerin yakınlarının da olay yerine gelmesi üzerine tartışma kavgaya dönüştü. Taraflar bir anda tekme yumruk birbirine girdi. Kavga edenleri görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Polis havaya ateş ederek kavga edenleri ayırmaya çalışırken, taraflar birbirlerine saldırmaya devam etti. Olay yerine takviye ekiplerin gelmesiyle taraflar yatıştırıldı. Kazada yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırılırken, kavga eden 4 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Son dakika haberleri! KOCAELİ KAZANIN ARDINDAN SİLAHLAR PATLADI
Son dakika haberleri! KOCAELİ KAZANIN ARDINDAN SİLAHLAR PATLADI
Son dakika haberleri! KOCAELİ KAZANIN ARDINDAN SİLAHLAR PATLADI
Son dakika haberleri! KOCAELİ KAZANIN ARDINDAN SİLAHLAR PATLADI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Hulusi Akar Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Fahrettin Altun
Magazin Ajda Pekkan Burak Deniz Acun Ilıcalı Caner Cindoruk
Spor Mesut Özil Cenk Tosun Yılmaz Vural Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Konya Şehit
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! KOCAELİ KAZANIN ARDINDAN SİLAHLAR PATLADI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2021 12:43:37. #1.16#
title