Son dakika haberleri: Kocaeli'den kısa kısa
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Son dakika haberleri: Kocaeli'den kısa kısa

03.02.2021 16:39 | Son Güncelleme: 03.02.2021 16:43
Son dakika haberleri: Kocaeli'den kısa kısa

Son dakika gündem haberi: Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Cedit Mahallesi Eyüp Kaymaz Sokak'ta bulunan bir apartmanın 3. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

Kandıra Belediyesi şubat ayı meclisi toplantısı

Kandıra Belediyesi şubat ayı meclis toplantısında 7 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Gerçekleştirilen toplantıda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla belediye kiracıları ve spor kulübü derneklerine destek verilmesi kararlaştırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Yıldırım

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