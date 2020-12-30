Son dakika haberleri! Kocaeli'de yangın dehşeti
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Son dakika haberleri! Kocaeli'de yangın dehşeti

30.12.2020 12:11 | Son Güncelleme: 30.12.2020 12:11
Son dakika haberleri! Kocaeli'de yangın dehşeti

Son dakika haber: Kocaeli'nin İzmit ilçesinde alevlere teslim olan binada mahsur kalan 5 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde alevlere teslim olan binada mahsur kalan 5 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Çıkan yangında yaralanan 2 çocuk hastaneye kaldırıldı.

Olay, İzmit ilçesi Kozluk Mahallesi Aynalı Kavak Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 3 katlı binanın 2. katındaki evde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm evi sardı. Yangını gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri bir yandan yangına müdahale etmek, diğer yandan da evde mahsur kalan 5 kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler eve girerek mahsur kalan 5 kişiyi dışarı çıkarttı. Yangında yaralanan 17 yaşındaki Z.A. ve 4 yaşındaki Ç.A., sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Z.A. İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne, Ç.A. ise Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan çocukların hayati tehlikelerinin olduğu öğrenildi. Çıkan yangın ise kısa sürede itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yakınları gözyaşlarına boğuldu

Alevin arasında kalan vatandaşların yakınları gözyaşlarına boğuldu. Yangında yaralanan çocukların bir yakını ise fenalık geçirdi. Ambulansa bindirilen kadına ekipler müdahale etti. Olay yerine gelerek söndürme çalışmalarını izleyen vatandaşlar ise polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Polis ekipleri vatandaşlara evlerine gitmeleri ve maske takmaları konusunda defalarca uyarılarda bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, yangının elektrikli sobanın devrilmesi sebebi ile çıktığı iddia edildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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