Son dakika haberleri! Kocaeli'de yanan otomobilde hasar oluştu Son dakika haberleri... Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yanan otomobilde hasar meydana geldi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yanan otomobilde hasar meydana geldi.

Alınan bilgilere göre, İbrahim Ülker yönetimindeki 59 RD 907 plakalı otomobil, Muallimköy Mahallesi Gazi Dede Caddesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Aracı durduran sürücü, yangını söndüremeyince durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçtaki yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle otomobilde hasar oluştu.

Kaynak: AA