Son dakika haberleri: Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri: Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

15.11.2020 23:41 | Son Güncelleme: 15.11.2020 23:44
Son dakika haberleri: Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Son dakika haberi... Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dereköy Mahallesi Mustafa Dağıstanlı Caddesi'nde uygulama gerçekleştirdi.

Uygulamada, 14 gram esrar, 3 gram sentetik uyuşturucu, 4 satılması yasak hap, 1 ruhsatsız tabanca ve bu silaha ait 8 tabanca fişeği ele geçirildi, İ.Ö. gözaltına alındı.

Şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahir Turan Eroğlu

İlgili Haberler

DHKP/C operasyonunda gözaltına alınan 97 şüpheliden 49'u tutuklandı
DHKP/C operasyonunda gözaltına alınan 97 şüpheliden 49'u tutuklandı
Uyuşturucu operasyonunda 23 şüpheli gözaltına alındı
Uyuşturucu operasyonunda 23 şüpheli gözaltına alındı
Son Dakika | Bolu'da silahlı kavgaya karışıp gözaltına alınan 10 şüpheli serbest bırakıldı
Son Dakika | Bolu'da silahlı kavgaya karışıp gözaltına alınan 10 şüpheli serbest bırakıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Haydar Akar Ersin Tatar Vladimir Putin Mustafa Varank Bekir Pakdemirli
Magazin Cansu Dere Deniz Seki Caner Cindoruk Aras Bulut İynemli
Spor Ozan Kabak Arda Turan Lance Stroll Sergen Yalçın Lewis Hamilton
Daha Fazla Vaniköy Antalya Ermeniler Formula 1
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı - Kocaeli
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.11.2020 23:45:32. #1.14#
title