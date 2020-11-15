Son dakika haberleri: Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
15.11.2020 23:41 | Son Güncelleme: 15.11.2020 23:44
Son dakika haberi... Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dereköy Mahallesi Mustafa Dağıstanlı Caddesi'nde uygulama gerçekleştirdi.
Uygulamada, 14 gram esrar, 3 gram sentetik uyuşturucu, 4 satılması yasak hap, 1 ruhsatsız tabanca ve bu silaha ait 8 tabanca fişeği ele geçirildi, İ.Ö. gözaltına alındı.
Şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahir Turan Eroğlu