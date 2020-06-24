Son dakika haberleri! Kocaeli'de üst geçitte intihara kalkışan şahıs D100 Karayolu'nu trafiğe kapattı
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Son dakika haberleri! Kocaeli'de üst geçitte intihara kalkışan şahıs D100 Karayolu'nu trafiğe kapattı

Son dakika 3. sayfa haberi... Kocaeli'de üst geçitte intihara kalkışan şahıs D100 Karayolu'nu trafiğe kapattı 1 buçuk saat süren intihar girişimi kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğuna neden oldu Kocaeli'nin İzmit ilçesinde üst geçide çıkarak intihara kalkışan vatandaş nedeni ile trafiğe kapatılan D100...

24.06.2020 17:42 | Son Güncelleme: 24.06.2020 17:49

Kocaeli'de üst geçitte intihara kalkışan şahıs D100 Karayolu'nu trafiğe kapattı

1 buçuk saat süren intihar girişimi kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğuna neden oldu

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde üst geçide çıkarak intihara kalkışan vatandaş nedeni ile trafiğe kapatılan D100 Karayolu'nda kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu. 1 buçuk saat süren çabanın ardından vatandaşın ikna edilmesi ile yol tekrar trafiğe açıldı.

Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi D100 Karayolu üzerinde bulunan Necmettin Erbakan Üst Geçidi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, borcu olduğunu iddia eden İ.A. isimli bir şahıs, D100 Karayolu üzerinde bulunan bir üst geçide çıktı. Olayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen polis ekipleri yolu trafiğe kapattı. İtfaiye ekiplerinin güvenlik önlemi almasının ardından şahsı ikna etmek için çalışma başlattı. Polis ekipleri tarafından yapılan ikna çabalarının ardından vatandaş yaklaşık 1 buçuk saat sonra ikna edilerek köprüden indirildi.

Yaşanan olay nedeni ile D100 Karayolu trafiğe kapatıldı. Tek şeritten trafiğin sağlanmaya çalışıldığı yolda kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu. Şahsın ikna edilmesinin ardından yol tekrar trafiğe açıldı. İkna edilen şahıs ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Şahsın 2 bin TL'lik borcu nedeniyle intihar etmek istediği öğrenildi.

Son dakika haberleri! Kocaeli'de üst geçitte intihara kalkışan şahıs D100 Karayolu'nu trafiğe kapattı

Kaynak: İHA

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