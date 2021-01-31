Üç katlı binada çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde üç katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde üç katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Cebeci Mahallesi Tahlisiye Caddesi'ndeki üç katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını görenler, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

İtfaiye ekipleri ile gönüllü itfaiyecilerin müdahalesiyle söndürülen yangında çatı katı kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Yıldırım