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Son dakika haberleri: Kocaeli'de terör operasyonu: 3 şüpheli yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri: Kocaeli'de terör operasyonu: 3 şüpheli yakalandı

Son dakika 3. sayfa haberine göre Kocaeli'de PKK/KCK terör örgütünün Suriye yapılanması YPG içeresinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 3 şüpheli yakalandı.

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'de PKK/KCK terör örgütünün Suriye yapılanması YPG içeresinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 3 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri Türkiye'ye kaçak yollarla giren 3 yabancı uyruklu şüphelinin, PKK/KCK terör örgütünün Suriye yapılanması YPG içeresinde faaliyet gösterdiğini tespit etti. Yapılan operasyon neticesinde gözaltına alınan şüpheliler, polis merkezindeki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - KOCAELİ

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