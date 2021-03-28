Tartıştığı oğlu ile gelini ve 2 torununu bıçakla yaralayan zanlı gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Tartıştığı oğlu ile gelini ve 2 torununu bıçakla yaralayan zanlı gözaltına alındı

Anadolu Ajansı / Esmer Geçal - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tartıştığı oğlu ile gelini ve 2 torununu bıçakla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

Damak ağrısı için diş doktoruna giden kadın, tedavi için siniri kesilince yüz felci oldu
Damak ağrısı için diş doktoruna giden kadın, tedavi için siniri kesilince yüz felci oldu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tartıştığı oğlu ile gelini ve 2 torununu bıçakla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Sultanorhan Mahallesi 1136 Sokak'taki aile apartmanında yaşayan Ş.K. ile oğlu Y.K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Ş.K. tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine oğlu Y.K. ile gelini E.K. ve ismi öğrenilemeyen 2 torununu bıçakla yaraladı.

Sağlık ekiplerince Fatih Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Şüpheli Ş.K. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Tartıştığı oğlu ile gelini ve 2 torununu bıçakla yaralayan zanlı gözaltına alındı
Tartıştığı oğlu ile gelini ve 2 torununu bıçakla yaralayan zanlı gözaltına alındı
Tartıştığı oğlu ile gelini ve 2 torununu bıçakla yaralayan zanlı gözaltına alındı
Tartıştığı oğlu ile gelini ve 2 torununu bıçakla yaralayan zanlı gözaltına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Semih Yalçın Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sezen Aksu Şeyma Subaşı Bahar Candan Cemal Can Canseven
Spor Caner Erkin Fatih Terim Okay Yokuşlu Hamza Hamzaoğlu Servet Yardımcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tartıştığı oğlu ile gelini ve 2 torununu bıçakla yaralayan zanlı gözaltına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.3.2021 00:01:25. #1.14#
title