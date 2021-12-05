Son dakika haberleri: Kocaeli'de tartıştığı kişiyi silahla yaralayan avukat tutuklandı
AA / Şahin Oktay - Haberler | Güncel
Son dakika haberler: Kocaeli'nin Derince ilçesinde, tartıştığı kişiyi silahla yaraladığı iddiasıyla adliyeye sevk edilen avukat tutuklandı.
KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Derince ilçesinde, tartıştığı kişiyi silahla yaraladığı iddiasıyla adliyeye sevk edilen avukat tutuklandı.
Yenikent Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi Begüm Sokak'ta dün aralarındaki husumet nedeniyle tartışma üzerine E.A'nın (23) silahla kasten yaralanması olayına ilişkin yakalanan şüpheli avukat D.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Kocaeli Adliyesine sevk edilen şüpheli D.K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
AA / Şahin Oktay - Son Dakika Haberleri
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