Son dakika haberleri | Kocaeli'de sokaktan gelen silah sesleri ve yerdeki kan izleri polisi harekete geçirdi

Gelen son dakika haberlerine göre Kocaeli'nin Derince ilçesinde tabancayla açılan ateş ve olay yerinde bir miktar kan bulunması polisi harekete geçirdi.