Son dakika haberleri... Silahla yaralama şüphelisi tutuklandı
AA / Kadir Yıldız - Haberler | Güncel
Son dakika gelişmesine göre Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir kişiyi silahla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
GEBZE, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir kişiyi silahla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçede meydana gelen yaralama olayının şüphelisi S.B. kullandığı silahla yakalandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheli tutuklandı.