Kocaeli'de silahlı yaralama

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde silahla vurulan kişi yaralandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde silahla vurulan kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ömerağa Mahallesi'ndeki Büyükşehir Sahil Parkı'nda kimliği henüz belirlenemeyen bir kişiyle D.D. arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olay sırasında D.D, ayağından silahla vuruldu.

112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Kocaeli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş