Son dakika haberleri! Kocaeli'de silahla vurulan kişi yaralandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde pompalı tüfekle bacağından vurulan kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kemalpaşa Mahallesi Eski Hamam Sokak'taki bir iş yerinde Gökhan Ö. ile ismi henüz öğrenilemeyen kişi arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Gökhan Ö, pompalı tüfekle açılan ateş sonucu bacağından yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ilk müdahalesini yaptıkları yaralıyı hastaneye götürdü.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Dinçer Akçaharman