Son dakika haberleri: Kocaeli'de "siber dolandırıcılık" operasyonunda 29 kişi yakalandı
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Son dakika haberleri: Kocaeli'de "siber dolandırıcılık" operasyonunda 29 kişi yakalandı

07.11.2020 16:09 | Son Güncelleme: 07.11.2020 16:12
Son dakika haberleri: Kocaeli'de

Son dakika gelişmesine göre Kocaeli'de düzenlenen siber dolandırıcılık operasyonunda 29 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli'de düzenlenen siber dolandırıcılık operasyonunda 29 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, siber suçların önlenmesi ve takibine yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda internet üzerinden sahte siteler kurup "oltalama" yöntemiyle vatandaşlara uygun fiyatlardan ürün satma vaadiyle kart bilgilerini alan kişiler tespit edildi.

Harekete geçen ekiplerin düzenlediği eş zamanlı operasyonda 29 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarındaki aramalarda, 1 ruhsatsız tabanca, 18 fişek, çok sayıda cep telefonu, bilgisayar, banka kartı, suçtan kaynaklandığı değerlendirilen 10 bin lira ile piyasa değeri 350 bin lira olan otomobile el konuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız

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