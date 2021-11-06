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Son dakika haberleri | Kocaeli'de şehit mezarlarına yönelik terör propagandası yapan şüpheli yakalandı

AA / Şengül Azbay - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri | Kocaeli'de şehit mezarlarına yönelik terör propagandası yapan şüpheli yakalandı

Son dakika haberler... Kocaeli'de şehit mezarlarına yönelik terör propagandası yaparak sosyal medyada paylaşımda bulunan şüpheli gözaltına alındı.

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de şehit mezarlarına yönelik terör propagandası yaparak sosyal medyada paylaşımda bulunan şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, Körfez Belediyesi Asri Mezarlığı'nda bulunan şehitlikteki mezarlara "PKK" ibaresi yazılı fotoğraflarla küfür içeren paylaşımlarını sosyal medya üzerinden yayınlayan şüphelinin bulunması için çalışma başlatıldığı belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar sonucunda şüphelinin kimliğinin belirlendiği aktarılan açıklamada, adli makamlardan alınan arama kararının ardından düzenlenen operasyonda şüphelinin yakalandığı kaydedildi.

Açıklamada, "Aziz vatanımız ve mukaddes değerlerimiz uğruna gözünü dahi kırpmadan canını vererek bedel ödemiş şehitlerimize ve şehitlerimizin emanetlerine yönelik hakaret içeren söz ve beyanlarda bulunan herkesin karşısında olacağımızı bir kez daha belirtir; bu güne kadar vatan uğruna, mukaddes değerler uğruna canını seve seve veren bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabr-ı cemiller niyaz ederiz." ifadelerine yer verildi.

AA / Şengül Azbay - Son Dakika Haberleri
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