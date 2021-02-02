Pikapla motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
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Pikapla motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

02.02.2021 01:11 | Son Güncelleme: 02.02.2021 01:20

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde pikapla motosikletin çarpışması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde pikapla motosikletin çarpışması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

A.B. (58) yönetimindeki 41 K 8822 plakalı pikapla M.A.G'nin kullandığı (16) plakasız motosiklet, D-130 kara yolu Çobanyıldızı kavşağında çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücü M.A.G. ile motosikletteki arkadaşı M.A.K. (16), 112 Acil Servis ekiplerince Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Motosiklet sürücüsü M.A.G. hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Pikap sürücüsü A.B. ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.

Kaza nedeniyle kontrollü sağlanan ulaşım, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Pikapla motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Pikapla motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Pikapla motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Pikapla motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melih Palas

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