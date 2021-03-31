Son dakika haberleri... Kocaeli'de palet fabrikasının depolama alanı yangında hasar gördü
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Son dakika haberleri... Kocaeli'de palet fabrikasının depolama alanı yangında hasar gördü

Anadolu Ajansı / Esmer Geçal - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Kocaeli'de palet fabrikasının depolama alanı yangında hasar gördü

Edinilen son dakika haberine göre Kocaeli'nin Gebze ilçesinde palet fabrikasının depolama alanında çıkan yangın söndürüldü.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde palet fabrikasının depolama alanında çıkan yangın söndürüldü.

Balcık Mahallesi'nde faaliyet gösteren palet fabrikasının depolama alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışmayla söndürüldü.

Yangın nedeniyle fabrikanın depo bölümünde hasar meydana geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal

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