Son dakika haberleri... Kocaeli'de otomobilde çıkan yangın söndürüldü
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Son dakika haberleri... Kocaeli'de otomobilde çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberleri... Kocaeli'de otomobilde çıkan yangın söndürüldü
Anadolu Ajansı / Esmer Geçal - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobilin motor kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobilin motor kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgilere göre, Hacıhalil Mahallesi'nde Burak F'nin 41 AFV 651 plakalı otomobilini çalıştırdığı sırada motor kısmında yangın çıktı.

Araç sahibi kendi imkanlarıyla yangını söndüremeyince itfaiye ekiplerine haber verdi.

Bölgeye gelen ekiplerin söndürdüğü yangın, otomobilde hasara yol açtı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal

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