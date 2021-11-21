Son dakika haberleri: Kocaeli'de otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı - Haberler
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Son dakika haberleri: Kocaeli'de otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

AA / Esmer Geçal - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Kocaeli'de otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Son dakika haberler: Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

İSTANBUL (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu İstanbul istikametinde İsmet K. idaresindeki 34 DNZ 689 plakalı kamyon ile aynı istikamette seyreden Selman K. yönetimindeki 31 ABG 721 plakalı otomobil, Muallimköy geçişi mevkisinde çarpıştı.

Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü Selman K. ile otomobildeki 2'si çocuk 4 kişi yaralandı. Araçta sıkışan sürücü Selman K, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı

Bir süre kontrollü sağlanan otoyoldaki trafik akışı, araçların yoldan kaldırılmasıyla normale döndü. ??????

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AA / Esmer Geçal - Son Dakika Haberleri

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