Son dakika haberleri... Kocaeli'de orman yangınına helikopterle müdahale sürüyor Gelen son dakika haberlerine göre Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Halıdere'de yaklaşık 10 hektarlık ormanlık alanda başlayan yangına karadan Orman Müdürlüğü arazözleri havadan ise helikopter ile müdahale sürüyor.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Halıdere'de yaklaşık 10 hektarlık ormanlık alanda başlayan yangına karadan Orman Müdürlüğü arazözleri havadan ise helikopter ile müdahale sürüyor. Söndürme ekipleri yangını kontrol almaya çalışıyor.

Edinilen bilgiye göre, Halıdere Roma mezarlığı mevkisinde bulunan ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangının geniş alana yayıldığını görenler, durumu İtfaiye ve Orman Müdürlüğü yetkililerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda İtfaiye ve Orman Müdürlüğü arazözleri sevk edildi. Yerleşim yerlerine doğru ilerleyen yangını kontrol altına almak için çalışma başlatıldı. Hızla büyüyen yangına helikopter ile müdahale edilmeye başlandı. Marmara Körfezi'nden su alan helikopter, havadan yanan alanı söndürme çalışmalarına destek veriyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA