Son dakika haberleri! Kocaeli'de orman yangını
Son dakika haberleri... Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Halıdere'de ormanlık alanda yangın çıktı.
24.08.2020 14:51 | Son Güncelleme: 24.08.2020 15:08
Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Halıdere'de ormanlık alanda yangın çıktı. Geniş alana yayılan ve yerleşim yerlerine yaklaşan yangın yerine çok sayıda itfaiye ve arazöz sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, Halıdere Roma mezarlığı mevkinde bulunan ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangının geniş alana yayıldığını görenler, durumu İtfaiye ve Orman Müdürlüğü yetkililerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda İtfaiye ve Orman Müdürlüğü arazözleri sevk edildi. Yerleşim yerlerine doğru ilerleyen yangını kontrol altına almak için çalışma başlatıldı. - KOCAELİ
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Kaynak: İHA