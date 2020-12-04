Marketin deposu alevlere teslim oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
56 saatlik kısıtlama bu akşam başlıyor! Nereler açık, neleri yapmak serbest? İşte detaylar

Marketin deposu alevlere teslim oldu

04.12.2020 14:21 | Son Güncelleme: 04.12.2020 16:09

Marketin deposu alevlere teslim oldu Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan yangında alevlere teslim olan market deposu, itfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahale ile söndürüldü.

Marketin deposu alevlere teslim oldu

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan yangında alevlere teslim olan market deposu, itfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahale ile söndürüldü.

Yangın, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde bulunan bir marketin deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana geldi. Depodan yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Depoda maddi hasara neden olan yangın hakkında polis ekipleri inceleme başlattı.

Marketin deposu alevlere teslim oldu
Marketin deposu alevlere teslim oldu
Marketin deposu alevlere teslim oldu
Marketin deposu alevlere teslim oldu
Marketin deposu alevlere teslim oldu
Marketin deposu alevlere teslim oldu
Marketin deposu alevlere teslim oldu
Marketin deposu alevlere teslim oldu
Marketin deposu alevlere teslim oldu
Marketin deposu alevlere teslim oldu
Marketin deposu alevlere teslim oldu
Marketin deposu alevlere teslim oldu
Marketin deposu alevlere teslim oldu
Marketin deposu alevlere teslim oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HAKAN ÖZTÜRK

İlgili Haberler

Ordu'da park halindeki minibüs alevlere teslim oldu
Ordu'da park halindeki minibüs alevlere teslim oldu
Yardım kömürü taşıyan tır seyir halindeyken alevlere teslim oldu
Yardım kömürü taşıyan tır seyir halindeyken alevlere teslim oldu
İş hanının bir katı alevlere teslim oldu, 1 milyon liralık zarar oluştu
İş hanının bir katı alevlere teslim oldu, 1 milyon liralık zarar oluştu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Hulusi Akar Mustafa Şentop Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Cansu Dere Serdar Ortaç Diego Armando Maradona
Spor Samatta Caner Erkin Ersun Yanal Gökhan Gönül Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Uefa Bursa Şehit Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Marketin deposu alevlere teslim oldu - Kocaeli
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.12.2020 16:09:14. #1.14#
title