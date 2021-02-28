Son dakika haberleri! Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 578 kişiye para cezası verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberleri! Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 578 kişiye para cezası verildi

28.02.2021 04:51 | Son Güncelleme: 28.02.2021 04:54
Son dakika haberleri! Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 578 kişiye para cezası verildi

Edinilen son dakika haberine göre Kocaeli'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 578 kişiye para cezası uygulandı.

Kocaeli'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 578 kişiye para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, salgının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında dün 1158 iş yeri ve 15 bin 892 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde, maske takmayan 89, yasaklanan yerlerde sigara içen 16, sokağa çıkma yasağına uymayan 456, karantina tedbirlerine uymayan 7 kişi ile sosyal mesafe kuralına uymayan 9 ve çalışma saatlerine uymayan 1 iş yeri sahibine para cezası kesildi.

Ayrıca, çeşitli suçlardan aranan 86 şüpheli yakalandı.

Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında yapılan trafik denetimlerinde de 863 aracın kontrolü sağlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Pervin Buldan İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sibel Can Zeki Müren Cansu Dere Demet Akalın
Spor Erol Bulut Mesut Özil Fatih Terim Cüneyt Çakır Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Futbol
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 578 kişiye para cezası verildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.2.2021 04:54:35. #1.15#
title