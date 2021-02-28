Son dakika haberleri! Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 578 kişiye para cezası verildi

Kocaeli'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 578 kişiye para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, salgının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında dün 1158 iş yeri ve 15 bin 892 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde, maske takmayan 89, yasaklanan yerlerde sigara içen 16, sokağa çıkma yasağına uymayan 456, karantina tedbirlerine uymayan 7 kişi ile sosyal mesafe kuralına uymayan 9 ve çalışma saatlerine uymayan 1 iş yeri sahibine para cezası kesildi.

Ayrıca, çeşitli suçlardan aranan 86 şüpheli yakalandı.

Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında yapılan trafik denetimlerinde de 863 aracın kontrolü sağlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş