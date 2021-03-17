Son dakika haberleri | Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 436 kişiye para cezası verildi
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Son dakika haberleri | Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 436 kişiye para cezası verildi

17.03.2021 00:23 | Son Güncelleme: 17.03.2021 00:27
Son dakika haberleri | Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 436 kişiye para cezası verildi

Son dakika haberi: Kocaeli'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 436 kişi ile 2 iş yerine idari para cezası uygulandı.

Kocaeli'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 436 kişi ile 2 iş yerine idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, salgının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında dün 1805 iş yeri ve 18 bin 329 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde, sosyal mesafeye dikkat etmeyen 36, maske takmayan 163, yasaklı yerlerde sigara içen 38, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 192, karantina tedbirlerine uymayan 6 kişi ve ayakta yolcu taşıyan 1 sürücü ile salgın tedbirlerini ihlal eden 2 iş yerine idari para cezası kesildi.

Ayrıca, çeşitli suçlardan aranan 97 kişi yakalandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Oktay

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