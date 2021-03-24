Son dakika haberleri | Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 377 kişiye para cezası verildi
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Son dakika haberleri | Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 377 kişiye para cezası verildi

24.03.2021 23:31 | Son Güncelleme: 24.03.2021 23:37
Son dakika haberleri | Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 377 kişiye para cezası verildi

Son dakika gelişmesine göre Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 377 kişiye para cezası kesildi.

Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 377 kişiye para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, salgının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 2 bin 460 iş yeri ve 16 bin 26 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde, maske takmayan 134, yasaklanan yerlerde sigara içen 52, sokağa çıkma yasağına uymayan 172, karantina tedbirlerine uymayan 1, sosyal mesafe kuralına uymayan 18 kişiye para cezası uygulandı.

Ayrıca, çeşitli suçlardan aranan 67 şüpheli yakalandı.

Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan trafik tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde de 1186 aracın kontrolü sağlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahir Turan Eroğlu

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