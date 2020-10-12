Son dakika haberleri | Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 298 kişiye para cezası
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri | Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 298 kişiye para cezası

12.10.2020 00:43 | Son Güncelleme: 12.10.2020 00:46
Son dakika haberleri | Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 298 kişiye para cezası

Son dakika haberine göre Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 298 kişiye para cezası verildi.

Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 298 kişiye para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 1585 iş yeri denetlendi, 20 bin 545 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde, karantina ihlali yapan 16, maske takma kuralına uymayan 248 kişiye, ayakta yolcu kısıtlaması kuralına uymayan 1 sürücüye, sosyal mesafe kuralına uymayan 33 kişi ve 4 işletmeye para cezası kesildi.

Denetimler sırasında çeşitli suçlardan aranan 49 şüpheli de yakalandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahir Turan Eroğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Melania Hulusi Akar Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Emrah Cansu Dere Yekta Kopan Merve Boluğur
Spor Can Bartu Erol Bulut Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Malcolm Thomas
Daha Fazla Hatay İzmir Bakan Belen
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 298 kişiye para cezası - Kocaeli
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.10.2020 00:46:24. #1.14#
title