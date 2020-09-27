Son dakika haberleri | Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 295 kişiye idari para cezası
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Son dakika haberleri | Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 295 kişiye idari para cezası

27.09.2020 03:29 | Son Güncelleme: 27.09.2020 03:32
Son dakika haberleri | Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 295 kişiye idari para cezası

Son dakika gündem haberi: Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 295 kişiye idari para cezası verildi.

Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 295 kişiye idari para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında dün 1516 iş yeri denetlenirken, 16 bin 435 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde karantina ihlali yapan 18, sosyal mesafe kurallarına uymayan 2, maske takmayan 275 kişiye idari para cezası verildi.

Ayrıca denetimler sırasında çeşitli suçlardan aranan 62 şüpheli yakalandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş

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