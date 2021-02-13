Son dakika haberleri... Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 264 kişiye para cezası

Kocaeli'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 264 kişiye para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, salgının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında dün 1033 iş yeri ve 18 bin 552 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde, sosyal mesafe kuralına uymayan 6, karantina tedbirlerine riayet etmeyen 8, yasaklanan yerde sigara içen 30, maske takmayan 71 ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 146 kişi ile izin verilen saatler dışında faaliyet yürüten 3 iş yeri sahibine para cezası kesildi.

Ayrıca çeşitli suçlardan aranan 88 kişi yakalandı, 1352 araç denetlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş