Son dakika haberleri! Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 241 kişiye para cezası verildi
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Son dakika haberleri! Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 241 kişiye para cezası verildi

04.02.2021 00:29 | Son Güncelleme: 04.02.2021 00:32
Son dakika haberleri! Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 241 kişiye para cezası verildi

Son dakika haberleri... Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 241 kişiye para cezası kesildi.

Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 241 kişiye para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, salgının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında dün 1033 iş yeri denetlendi, 18 bin 716 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde sosyal mesafeye dikkat etmeyen 4, karantinayı ihlal eden 2, maske takmayan 117, yasaklanan yerlerde sigara içen 38, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 79 kişi ile koronavirüs tedbirlerine uymayan 1 iş yeri sahibine para cezası uygulandı.

Ayrıca çeşitli suçlardan aranan 95 şüpheli yakalandı.

Salgının önlenmesine yönelik trafik tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde ise 2279 araç kontrol edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız

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