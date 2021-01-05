Son dakika haberleri | Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 217 kişiye para cezası
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Son dakika haberleri | Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 217 kişiye para cezası

05.01.2021 01:49 | Son Güncelleme: 05.01.2021 01:52
Son dakika haberleri | Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 217 kişiye para cezası

Son dakika haberi... Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 217 kişiye para cezası kesildi.

Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 217 kişiye para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında dün 1037 iş yeri denetlendi, 17 bin 726 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde, karantina ihlali yapan 5, maske takmayan 99, sosyal mesafe kuralına uymayan 6, yasaklanan yerlerde sigara içen 20 ve sokağa çıkma yasağını ihlal eden 87 kişiye para cezası uygulandı.

Ayrıca, çeşitli suçlardan aranan 211 şüpheli yakalandı.

Salgının önlenmesine yönelik trafik tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde ise 1670 araç kontrol edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahir Turan Eroğlu

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