Son dakika haberleri! Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 215 kişiye para cezası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberleri! Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 215 kişiye para cezası

10.12.2020 09:23 | Son Güncelleme: 10.12.2020 09:28
Son dakika haberleri! Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 215 kişiye para cezası

Son dakika gündem haberine göre Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 215 kişiye para cezası verildi.

Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 215 kişiye para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında dün 1412 iş yeri denetlendi, 19 bin 245 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde, karantina ihlali yapan 8, maske takmayan 91, sosyal mesafe kuralına uymayan 8, yasaklanan yerlerde sigara içen 42, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 66 kişi ile tedbirlere riayet edilmeyen 6 iş yerine idari para cezası uygulandı.

Ayrıca denetimler sırasında çeşitli suçlardan aranan 55 şüpheli yakalandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Oktay

İlgili Haberler

Kovid-19 tedbirlerine uymayan 135 AVM'ye para cezası, 18 AVM yönetimi hakkında suç duyurusu
Kovid-19 tedbirlerine uymayan 135 AVM'ye para cezası, 18 AVM yönetimi hakkında suç duyurusu
Kovid-19 tedbirlerine uymayan 21 kişiye ceza
Kovid-19 tedbirlerine uymayan 21 kişiye ceza
Kovid-19 tedbirlerine uymayan eğlence mekanındaki 50 kişiye ceza kesildi
Kovid-19 tedbirlerine uymayan eğlence mekanındaki 50 kişiye ceza kesildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Mehmet Ersoy Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Şener Şen Aleyna Tilki Demet Özdemir Hakan Taşıyan
Spor Neymar Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Psg Hakem Başakşehir Pierre Webo
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 215 kişiye para cezası - Kocaeli
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.12.2020 09:29:04. #1.15#
title