Son dakika haberleri: Kocaeli'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında bazı alanlarda sigara içmek yasaklandı
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Son dakika haberleri: Kocaeli'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında bazı alanlarda sigara içmek yasaklandı

10.11.2020 22:23 | Son Güncelleme: 10.11.2020 22:26
Son dakika haberleri: Kocaeli'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında bazı alanlarda sigara içmek yasaklandı

Son dakika gündem haberine göre Kocaeli'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bazı alanlarda sigara içilmesine yasak getirildi.

Kocaeli'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bazı alanlarda sigara içilmesine yasak getirildi.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz başkanlığında gerçekleştirilen İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında Kovid-19 tedbirleri kapsamında yeni kararlar alındı.

Valiliğin internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, salgını önlemek, bulaşmayı azaltmak, maskelerin doğru biçimde kullanılmasını sağlamak amacıyla, maske kullanımını ihlal edip, maskeyi indirerek yürüme esnasında sigara içilmesi yarından itibaren vatandaşların yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokaklarda yasaklandı.

Ayrıca, söz konusu yasağın sıraya girilmesi gereken banka, PTT, noter, şehir içi toplu taşıma araç durakları, ATM'ler, fatura ödeme yerleri ve benzeri yerler ile semt pazarlarında da uygulanmasına karar verildi.

Alınan kararlara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince idari işlem yapılacak.

Alınan ilave tedbirler kapsamında, İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı görev yapan filyasyon ekibi sayılarının artırılması ve hastaların evden hastaneye hastaneden eve taşınmalarının sağlanması için gerekli olan araç ihtiyacının başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere ilçe belediyeleri ile diğer kamu/özel kurum ve kuruluşların desteğiyle karşılanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Oktay

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