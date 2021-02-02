Son dakika haberleri | Kocaeli'de kovalamaca sonucu yakalanan 3 zanlıdan birinde uyuşturucu ve tabanca ele geçirildi
Edinilen son dakika gelişmesine göre Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde polis kovalamacası sonucu yakalanan 3 zanlı, gözaltına alındı.
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde polis kovalamacası sonucu yakalanan 3 zanlı, gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Halıdere Yalı Mahallesi'nde uygulama yapan polis ekipleri, şüphelendikleri 3 kişiyi durdurmak istedi.
Kaçan zanlıları kısa süren kovalamaca sonucu yakalayan ekipler, şüphelilerden Ü.P'nin üst aramasında, 46 gram 80 miligram sentetik uyuşturucu, el yapımı tabanca ve 5 fişek ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Ayrıca zanlılara, sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları gerekçesiyle idari para cezası uygulandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahir Turan Eroğlu