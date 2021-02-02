Son dakika haberleri | Kocaeli'de kovalamaca sonucu yakalanan 3 zanlıdan birinde uyuşturucu ve tabanca ele geçirildi
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Son dakika haberleri | Kocaeli'de kovalamaca sonucu yakalanan 3 zanlıdan birinde uyuşturucu ve tabanca ele geçirildi

02.02.2021 14:39 | Son Güncelleme: 02.02.2021 14:42
Son dakika haberleri | Kocaeli'de kovalamaca sonucu yakalanan 3 zanlıdan birinde uyuşturucu ve tabanca ele geçirildi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde polis kovalamacası sonucu yakalanan 3 zanlı, gözaltına alındı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde polis kovalamacası sonucu yakalanan 3 zanlı, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Halıdere Yalı Mahallesi'nde uygulama yapan polis ekipleri, şüphelendikleri 3 kişiyi durdurmak istedi.

Kaçan zanlıları kısa süren kovalamaca sonucu yakalayan ekipler, şüphelilerden Ü.P'nin üst aramasında, 46 gram 80 miligram sentetik uyuşturucu, el yapımı tabanca ve 5 fişek ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Ayrıca zanlılara, sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları gerekçesiyle idari para cezası uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahir Turan Eroğlu

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