Son dakika haberleri! Kocaeli'de kereste fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri! Kocaeli'de kereste fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberleri! Kocaeli'de kereste fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Anadolu Ajansı / Şahin Oktay - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, kereste fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, kereste fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sanayi Mahallesi Nermin Sokak'taki bir kereste fabrikasına ait talaş silosunda henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından silonun üst kısmı alev aldı. Durumu fark eden fabrika çalışanları, itfaiyeye haber verdi.

Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Silodaki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Ölen veya yaralananın olmadığı yangında, talaş silosunda hasar oluştu.

Son dakika haberleri! Kocaeli'de kereste fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberleri! Kocaeli'de kereste fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberleri! Kocaeli'de kereste fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberleri! Kocaeli'de kereste fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Oktay

Siteler'de tüp patlaması meydana geldi (4)
Siteler'de tüp patlaması meydana geldi (4)
Ankara Siteler'de bir binada meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı
Ankara Siteler'de bir binada meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Devlet Bahçeli Mustafa Varank Süleyman Soylu Mehmet Kasapoğlu
Magazin Tarkan Şener Şen Kenan Doğulu Kerem Kamışlı
Spor Cedi Osman Mesut Özil Aziz Yıldırım Mustafa Cengiz Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri! Kocaeli'de kereste fabrikasında çıkan yangın söndürüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.7.2021 14:04:29. #1.15#

title