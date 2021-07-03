Son dakika haberleri! Kocaeli'de kereste fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haber... Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, kereste fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, kereste fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sanayi Mahallesi Nermin Sokak'taki bir kereste fabrikasına ait talaş silosunda henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından silonun üst kısmı alev aldı. Durumu fark eden fabrika çalışanları, itfaiyeye haber verdi.

Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Silodaki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Ölen veya yaralananın olmadığı yangında, talaş silosunda hasar oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Oktay