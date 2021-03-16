Kocaeli'de kendisine ait arsada boynundan silahla vurulan kişi öldü
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Kocaeli'de kendisine ait arsada boynundan silahla vurulan kişi öldü

16.03.2021 19:35 | Son Güncelleme: 16.03.2021 19:54

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, kendisine ait arsada boynundan silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, kendisine ait arsada boynundan silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Yunus Emre Mahallesi Pazarlıdere Caddesi'ndeki arsada yer alan barakadan gelen silah sesini duyanlar durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine giden eden ekipler, Sercan T'nin (31) barakanın yanında boynundan silahla vurulmuş şekilde yattığını gördü.

Sağlık ekipleri, Sercan T'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis, olay yerinde herhangi bir suç aletine rastlamadı.

Sercan T'nin olayın gerçekleştiği arsanın sahibi olduğunu saptayan polis, barakada yaşayan A.M'nin bulunması için çalışma başlattı.

Kocaeli'de kendisine ait arsada boynundan silahla vurulan kişi öldü
Kocaeli'de kendisine ait arsada boynundan silahla vurulan kişi öldü
Kocaeli'de kendisine ait arsada boynundan silahla vurulan kişi öldü
Kocaeli'de kendisine ait arsada boynundan silahla vurulan kişi öldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahri Haner

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