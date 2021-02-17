Son dakika haberleri | Kocaeli'de kar nedeniyle mahsur kalan 2 Çinli mühendisi jandarma ekipleri kurtardı
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Son dakika haberleri | Kocaeli'de kar nedeniyle mahsur kalan 2 Çinli mühendisi jandarma ekipleri kurtardı

17.02.2021 14:47 | Son Güncelleme: 17.02.2021 14:50
Son dakika haberleri | Kocaeli'de kar nedeniyle mahsur kalan 2 Çinli mühendisi jandarma ekipleri kurtardı

Gelen son dakika haberlerine göre Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 2 Çinli mühendisin yardımına jandarma ekipleri yetişti.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 2 Çinli mühendisin yardımına jandarma ekipleri yetişti.

Alınan bilgiye göre, Senaiye Mahallesinden Kocaeli merkeze gitmek isteyen Çin uyruklu Y.M. ve Y.F'nin içinde bulunduğu araç, bölgede kar yağışının etkisinin arttırması sonucu yoldan çıktı.

Bunun üzerine Y.M. ve Y.F, Karamürsel İlçe Jandarma Komutanlığından yardım istedi.

Olay yerine ulaşan jandarma ekipleri, Y.M. ve Y.F'yi alarak ilçe merkezindeki Karamürsel Öğretmenevine yerleştirdi.

Daha sonra Karamürsel İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret eden mühendisler, ekiplere tatlı ikram ederek teşekkür etti.

Mühendislerin Bursa'dan yola çıktıkları ve BOTAŞ'ta görevli oldukları öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melih Palas

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