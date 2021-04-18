Son dakika haberleri... Kahvehanede kumar oynadığı öne sürülen 18 kişi ile işletme sahibine idari işlem yapıldı

Son dakika haber... Kocaeli'de kahvehanede kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 18 kişi ile işletme sahibine idari işlem uygulandı.