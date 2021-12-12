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Son dakika haberleri | Kocaeli'de kahvehanede çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Son dakika haberleri | Kocaeli'de kahvehanede çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
AA / Esmer Geçal - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kahvehanede çıkan silahlı kavgada 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.

GEBZE, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kahvehanede çıkan silahlı kavgada 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.

İstasyon Mahallesi'ndeki bir kahvehanede S.D. ve T.C. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirlerine tabancayla ateş etti.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan S.D. ve T.C, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. S.D'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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AA / Esmer Geçal - Son Dakika Haberleri

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