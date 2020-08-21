Son dakika haberleri! Kocaeli'de kaçak tütün operasyonu Bir son dakika haberine göre Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kaçak tütün sattığı iddia edilen 1 kişiye adli işlem uygulandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kaçak tütün sattığı iddia edilen 1 kişiye adli işlem uygulandı.

Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince bir iş yerinde yapılan aramada, kaçak ürünler için kullanılan 130 bandrol, paketler halinde 375 gram pipo tütünü, 7 kilogram açık kıyılmış tütün, 30 kutu makaron, 70 kutu içi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron

ele geçirildi.

Kaçak tütün sattığı belirlenen İ.D. hakkında adli işlem uygulandı.

Kaynak: AA