Son dakika haberleri! Kocaeli'de işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
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Son dakika haberleri! Kocaeli'de işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Bir son dakika haberine göre Kocaeli'nin Gebze ilçesinde işçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Son dakika haberleri! Kocaeli'de işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
23.07.2020 00:05 | Son Güncelleme: 23.07.2020 00:24

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde işçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Mevlana Mahallesi'nde Sercan T. yönetimindeki 34 UM 0015 plakalı otomobil ile Murat Ç. idaresindeki 41 P 5356 plakalı servis minibüsü çarpıştı.

Kazada hafif yaralanan otomobil sürücüsü 112 Acil Servis ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

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Kaynak: AA

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