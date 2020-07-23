Son dakika haberleri! Kocaeli'de işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı Bir son dakika haberine göre Kocaeli'nin Gebze ilçesinde işçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde işçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Mevlana Mahallesi'nde Sercan T. yönetimindeki 34 UM 0015 plakalı otomobil ile Murat Ç. idaresindeki 41 P 5356 plakalı servis minibüsü çarpıştı. Kazada hafif yaralanan otomobil sürücüsü 112 Acil Servis ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaynak: AA