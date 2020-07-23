Son dakika haberleri! Kocaeli'de işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Bir son dakika haberine göre Kocaeli'nin Gebze ilçesinde işçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.
23.07.2020 00:05 | Son Güncelleme: 23.07.2020 00:24
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde işçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.
Mevlana Mahallesi'nde Sercan T. yönetimindeki 34 UM 0015 plakalı otomobil ile Murat Ç. idaresindeki 41 P 5356 plakalı servis minibüsü çarpıştı.
Kazada hafif yaralanan otomobil sürücüsü 112 Acil Servis ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
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Kaynak: AA