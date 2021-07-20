Son dakika haberleri... Kocaeli'de iş yerinde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi
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Son dakika haberleri... Kocaeli'de iş yerinde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

Son dakika haberleri... Kocaeli'de iş yerinde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi
Anadolu Ajansı / Esmer Geçal - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iş yerinde çıkan yangını söndürmeye çalışırken dumandan etkilenen 2 kişi tedavi edildi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iş yerinde çıkan yangını söndürmeye çalışırken dumandan etkilenen 2 kişi tedavi edildi.

Sultan Orhan Mahallesi Hasköy Sanayi Sitesi mevkisindeki bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dükkan sahibi F.P. ile D.D, yangını söndüremeyince durumu itfaiyeye bildirdi.

Dumandan etkilenen F.P ve D.D. ise sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, iş yeri hasar gördü.

Son dakika haberleri... Kocaeli'de iş yerinde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi
Son dakika haberleri... Kocaeli'de iş yerinde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal

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