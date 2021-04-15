Son dakika haberleri... Kocaeli'de gözaltına alınan HDP'li eski yönetici adliyede (2)
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Son dakika haberleri... Kocaeli'de gözaltına alınan HDP'li eski yönetici adliyede (2)

Demirören Haber Ajansı / Alişan KOYUNCU - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Kocaeli'de gözaltına alınan HDP'li eski yönetici adliyede (2)

Son dakika haberler... EV HAPSİ CEZASI VERİLDİHDP Dilovası eski ilçe başkanı Kamuran Onay, 'PKK/KCK terör örgütüne üye olmak' suçlamasıyla çıkarıldığı mahkeme tarafından elektronik kelepçe tedbiri uygulanarak ev hapsi cezasına çarptırıldı.

EV HAPSİ CEZASI VERİLDİ

HDP Dilovası eski ilçe başkanı Kamuran Onay, 'PKK/KCK terör örgütüne üye olmak' suçlamasıyla çıkarıldığı mahkeme tarafından elektronik kelepçe tedbiri uygulanarak ev hapsi cezasına çarptırıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alişan KOYUNCU

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