Son dakika haberleri... Kocaeli'de gözaltına alınan HDP'li eski yönetici adliyede (2)
Demirören Haber Ajansı / Alişan KOYUNCU - Haberler | Güncel
Son dakika haberler... EV HAPSİ CEZASI VERİLDİHDP Dilovası eski ilçe başkanı Kamuran Onay, 'PKK/KCK terör örgütüne üye olmak' suçlamasıyla çıkarıldığı mahkeme tarafından elektronik kelepçe tedbiri uygulanarak ev hapsi cezasına çarptırıldı.
EV HAPSİ CEZASI VERİLDİ
HDP Dilovası eski ilçe başkanı Kamuran Onay, 'PKK/KCK terör örgütüne üye olmak' suçlamasıyla çıkarıldığı mahkeme tarafından elektronik kelepçe tedbiri uygulanarak ev hapsi cezasına çarptırıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alişan KOYUNCU