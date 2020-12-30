Son dakika haberleri: Kocaeli'de, gölete giren Hüseyin boğuldu
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Son dakika haberleri: Kocaeli'de, gölete giren Hüseyin boğuldu

30.12.2020 17:42 | Son Güncelleme: 30.12.2020 17:47
Son dakika haberleri: Kocaeli'de, gölete giren Hüseyin boğuldu

Gelen son dakika haberlerine göre KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, yasak olmasına rağmen gölete giren, Suriye uyruklu 9 yaşındaki Hüseyin isimli çocuk boğuldu.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, yasak olmasına rağmen gölete giren, Suriye uyruklu 9 yaşındaki Hüseyin isimli çocuk boğuldu. Çocuğun cansız bedenini itfaiye ekibi, sudan çıkardı.

Olay, öğleden sonra, Gebze Mevlana Mahallesi'nde bulunan Beylikdağı mesire alanında meydana geldi. Etrafı tel çitlerle çevrili alana gelen Suriyeli 2 çocuktan 1'i, tabelalarla suya girmenin yasak olduğunun belirtildiği gölete girdi. Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan çocuğu görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyede görevli dalgıç, suya girerek, ulaştığı küçük çocuğu kıyıya çıkardı. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, adının Hüseyin olduğu belirtilen çocuğun yaşamını yitirdiğini belirledi. Boğulan çocuğun yanında bulunan ve olayın şokunda olan çocuk ise ekiplere, arkadaşını suya girmemesi konusunda uyardığını söyledi.

Çocuğun suya girdiğini gören kişi ise kısa sürede çırpındığını fark ettiğini; ancak yüzme bilmediği için kendisinin gölete giremediğini belirterek, polise haber verdiğini söyledi.Polis, çocuğun ailesine ulaşarak, acı haberi verdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haberleri: Kocaeli'de, gölete giren Hüseyin boğuldu
Son dakika haberleri: Kocaeli'de, gölete giren Hüseyin boğuldu
Son dakika haberleri: Kocaeli'de, gölete giren Hüseyin boğuldu
Son dakika haberleri: Kocaeli'de, gölete giren Hüseyin boğuldu
Son dakika haberleri: Kocaeli'de, gölete giren Hüseyin boğuldu
Son dakika haberleri: Kocaeli'de, gölete giren Hüseyin boğuldu
Son dakika haberleri: Kocaeli'de, gölete giren Hüseyin boğuldu
Son dakika haberleri: Kocaeli'de, gölete giren Hüseyin boğuldu
Son dakika haberleri: Kocaeli'de, gölete giren Hüseyin boğuldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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