Son dakika haberleri | Kocaeli'de geri dönüşüm tesisinde plastik maddelerin depolandığı alanda çıkan yangın söndürüldü
Edinilen son dakika haberine göre Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir geri dönüşüm tesisinde plastik maddelerin depolandığı alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir geri dönüşüm tesisinde plastik maddelerin depolandığı alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Pelitli Mahallesi'nde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde kaynak yapıldığı esnada kıvılcım alan plastik maddelerin bulunduğu kısımda yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince bitişikteki palet fabrikasına sirayet etmeden söndürülen yangın, hasara yol açtı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal