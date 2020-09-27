Son dakika haberleri... Kocaeli'de galvaniz fabrikasında çıkan yangın hasara yol açtı
27.09.2020 20:15 | Son Güncelleme: 27.09.2020 20:18
Son dakika haberlerine göre Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki galvaniz fabrikasında çıkan yangın, hasara neden oldu.
Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki galvaniz fabrikasında çıkan yangın, hasara neden oldu.
Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren galvaniz fabrikasının haddehane bölümünde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevlerin büyümesi üzerine, işçiler fabrikadan tahliye edildi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İzmit, Derince ve Başiskele ilçelerinden gelen takviye ekiplerinin de müdahalesiyle yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucunda kontrol altına alınan yangın söndürüldü.
Yangında fabrikanın haddehane bölümü zarar gördü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Dinçer Akçaharman