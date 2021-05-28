Son dakika haberleri! Kocaeli'de FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan şüphelilerden 1'i tutuklandı
Son dakika habere göre Kocaeli'de, FETÖ/PDY'nin "Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanması"na yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i cezaevine gönderildi.
Kocaeli'de, FETÖ/PDY'nin "Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanması"na yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY'nin TSK'deki yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik soruşturma kapsamında belirlenen adreslere 26 Mayıs'ta eş zamanlı düzenlenen operasyonda yakalanan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgulamalarının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden görevinden ihraç edilen 1 astsubay tutuklandı, 1'i etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan 5 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız