Son dakika haberleri! Kocaeli'de FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan şüphelilerden 1'i tutuklandı
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Son dakika haberleri! Kocaeli'de FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan şüphelilerden 1'i tutuklandı

Son dakika haberleri! Kocaeli'de FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan şüphelilerden 1'i tutuklandı
Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Kocaeli'de, FETÖ/PDY'nin "Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanması"na yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i cezaevine gönderildi.

Kocaeli'de, FETÖ/PDY'nin "Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanması"na yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY'nin TSK'deki yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik soruşturma kapsamında belirlenen adreslere 26 Mayıs'ta eş zamanlı düzenlenen operasyonda yakalanan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgulamalarının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden görevinden ihraç edilen 1 astsubay tutuklandı, 1'i etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan 5 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son dakika haberleri! Kocaeli'de FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan şüphelilerden 1'i tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız

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